На известного одесского активиста Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб

Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

В Одессе совершено очередное покушение на руководителя общественной организации «Небайдужи» Сергея Стерненко, один из нападавших погиб.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло поздно вечером 24 мая на улице Фонтанская дорога.

«В полицию поступило сообщение о том, что совершено нападение на активиста, в результате которого он был ранен и позже доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки», - сообщили в главке.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело одного из напавших – у мужчины - колото-резаная рана брюшной полости, от которой он скончался.

На месте работает следственно-оперативная группа Приморского отдела, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и кинологи. Под руководством начальника областной полиции Дмитрия Головина правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастны.

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Как сообщил сам Стерненко, нападение произошло возле дома, в котором он проживает, и куда направлялся вместе со своей спутницей. По его словам, злоумышленников было двое. Во время нападения 23-летний общественник получил травму головы и резаную рану руки, однако сумел оказать сопротивление, применив нож, который носил при себе для самообороны. Второй злоумышленник скрылся.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть неизвестного, 23-летнему Стерненко оказали первую помощь, после чего доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Одессе злоумышленник стрелял из пистолета с резиновыми пулями в бывшего лидера местного «Правого сектора» известного Сергея Стерненко. Покушение было совершено, когда он вместе со своей спутницей вышел из дома. Стерненко получил ранение в верхнюю часть шеи. Несмотря на ранение, он начал преследование неизвестного, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого, который оказался ранее судимым уроженцем Казахстана, получившим в 2003 году украинское гражданство. Открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – покушение на умышленное убийство.

Ранее, 7 февраля, неизвестные напали на Стерненко, избив предметом, похожим на биту, к которой, вероятно, было прикреплено что-то режущее. В результате ему порезали ногу и куртку. Было открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Тогда потерпевший связывал нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Летнего театра.