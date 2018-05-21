Стрельба в Гидропарке: полиция рассказала о состоянии раненых

12:41, 21 мая 2018
Происшествия
155
Правоохранители проводят первоочередную проверку, чтобы дать правовую квалификацию инцидента / Фото facebook.com/UA.KyivPolice

Полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой в столичном Гидропарке, в результате которой ранены двое человек. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

Читайте такжеВ Черкассах ультрас подрались с полицией на футбольном матче: задержаны 26 человек (видео)

«В результате происшествия оба оппонента получили травмы головы, один из них - огнестрельное ранение. Им оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят первоочередную проверку, чтобы дать правовую квалификацию инцидента.

По сообщениям СМИ, сегодня утром в столице, возле станции метро «Гидропарк», конфликт между двумя компаниями перерос в драку. Во время драки один из участников конфликта открыл стрельбу, в результате которой двое человек госпитализированы. Одного из участников конфликта задержали уже на мосту Метро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в Киеве