Стрельба в Гидропарке: полиция рассказала о состоянии раненых

В результате происшествия оба оппонента получили травмы головы, один из них - огнестрельное ранение.

Полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой в столичном Гидропарке, в результате которой ранены двое человек. Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

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«В результате происшествия оба оппонента получили травмы головы, один из них - огнестрельное ранение. Им оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят первоочередную проверку, чтобы дать правовую квалификацию инцидента.

По сообщениям СМИ, сегодня утром в столице, возле станции метро «Гидропарк», конфликт между двумя компаниями перерос в драку. Во время драки один из участников конфликта открыл стрельбу, в результате которой двое человек госпитализированы. Одного из участников конфликта задержали уже на мосту Метро.