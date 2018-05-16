В центре Запорожья мужчина бросил взрывчатку в участников ЛГБТ-акции (видео)
В среду, 16 мая, в Запорожье мужчина бросил взрывчатку в толпу участников ЛГБТ-акции, в результате чего пострадал один человек.
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Об этом сообщает местное издание 061.uа.
Отмечается, что акция под названием "Радужный флешмоб 2018" проходила возле здания запорожской мэрии и была приурочена к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая.
Участники акции, а таких было несколько десятков, сложили из плакатов и разноцветных шариков надпись "Ми видимы".
Через некоторое время в толпу участников акции полетел взрывпакет, брошенный мужчиной. Злоумышленника задержали. Мужчина заявил, что таким образом высказал "гражданское недовольство". У задержанного обнаружили пистолет, электрошокер и нож.
Пострадавшему в результате инцидента мужчине оказали помощь медики скорой. Насколько серьезные у него травмы - пока не известно.
Как сообщал УНИАН, в США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты. Как показала экспертиза, мужчина умер от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.