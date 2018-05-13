Во Львове во время оформления ДТП водитель ударил ножом женщину-полицейского

Правоохранители задержали злоумышленника, прострелив ему ногу.

Во Львове сегодня, 13 мая, во время оформления ДТП водитель иномарки пытался скрыться с места происшествия, при этом ударив ножом в живот женщину-полицейского.

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, преступление было совершено около 17.24 на ул. Стрыйской.

«Во время оформления ДТП без пострадавших с участием автомобилей Skoda Octaviа и Lexus RX водитель Skoda Octaviа самовольно пытался покинуть место происшествия и во время задержания ножом нанес удар в живот женщине - инспектору патрульной полиции. Другой патрульный совершил предупредительный выстрел вверх из пистолета, после чего следующим выстрелом попал в правую ногу водителю Skoda Octaviа выше колена, после чего последний был задержан», - сообщил Зинкевич.

Впоследствии Зинкевич сообщил, что раненая женщина оказалась в реанимации и нуждалась в переливании крови.

В пресс-службе Патрульной полиции Львовской области сейчас обстоятельства происшествия, а также состояние потерпевшей не комментируют, отмечая, что вся информация будет обнародована позже.

В Главном управлении Нацполиции во Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее во Львове патрульные полицейские задержали молодого человека, который бросился на автомобиль полиции и повредил его.