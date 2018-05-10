Стычки у дома Левочкина: нацгвардеец разбил голову журналисту (фото)

"Нацкорпус" объявил о борьбе с владельцами "Интера".

Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" во время визита к особняку народного депутата Сергея Левочкина в Козине снесли заграждение, которое закрывало проход к реке Козинка.

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В ходе этого произошла стычка с полицейскими, в которой пострадал журналист издания Gazeta.ua. Нацгвардеец разбил ему голову дубинкой, передает LB.ua.

В настоящее время часть людей смогла попасть к воде, остальные расписывают стены строящегося дома патриотическими лозунгами и обклеивают наклейками.

Как сообщает Gazeta.ua, имя журналиста - Назар Мазилюк. У него разбита голова в районе затылка.

"Активисты говорили с полицейскими на улице. Я подошел, чтобы это снять. И в один момент все начали толкаться. Полицейские без разбора начали бить всех дубинками. Меня ударил один из силовиков дубинкой в голову", - рассказал Назар.

Первую помощь ему оказали коллеги. Журналист вызвал скорую помощь и пишет заявление в полицию.

Напомним, вчера "Нацкорпус" объявил бессрочную акцию под телеканалом "Интер" в связи с праздничным концертом к 9 мая, который анонсировал телеканал с "пропагандистскими заявлениями ведущих".