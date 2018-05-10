Скандал вокруг "Интера": "Нацкорпус" собрался возле метро, чтобы ехать "в гости" к Левочкину (фото)

Накануне они предупреждали, что акция может быть радикальной.

Несколько сотен активистов "Нацкорпуса" собрались возле станции метро "Выдубичи" в Киеве, чтобы поехать пикетировать дом заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

Про акцию активисты предупреждали накануне. Причина – скандальный концерт на телеканале "Интер", совладельцем которого является Левочкин, передает ТСН.

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Напомним, представители "Нацкорпуса" с утра среды 9 мая проводили акцию у здания телеканала "Интер". Они требовали, чтобы с вечернего концерта к 9 мая были изъяты пропагандистские заявления, озвученные ведущими концерта на видеофрагменте, попавшем в сеть.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды. "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.