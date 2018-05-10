В Киеве девушка упала с 25 этажа во время свидания с парнем

10:12, 10 мая 2018
Происшествия
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Девушка погибла на месте / фото УНИАН

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 133. Молодые парень и девушка решили провести нестандартное свидание в недостроенной высотке, однако что-то пошло не так и девушка упала в шахту лифта.

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На место оперативно прибыли спасатели и медики, однако спасти девушку не удалось. 

Ранее в столице мужчина сбросился с крыши котельной "Киевэнерго".

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Теги: #Киев#смерть#девушка#стройка#свидание