В Киеве девушка упала с 25 этажа во время свидания с парнем

Молодые парень и девушка решили провести нестандартное свидание в недостроенной высотке.

На проспекте Победы в Киеве во время свидания в недостроенном доме 19-летняя девушка упала с 25 этажа.

Об этом сообщает "Киев Оперативный". Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 133. Молодые парень и девушка решили провести нестандартное свидание в недостроенной высотке, однако что-то пошло не так и девушка упала в шахту лифта.

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На место оперативно прибыли спасатели и медики, однако спасти девушку не удалось.

Ранее в столице мужчина сбросился с крыши котельной "Киевэнерго".