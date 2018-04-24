Оставил предсмертную записку: в столице мужчина сбросился с крыши котельной "Киевэнерго" (фото)

По словам очевидцев, незадолго до ЧП мужчина перенес операцию по замене сустава и находился на больничном.

В Святошинском районе Киева 64-летний мужчина упал с высоты около 15 метров. Прибывшие медики зафиксировали смерть.

Инцидент произошел на улице Рабочей, 1а. Здание, с которого прыгнул мужчина — котельная "Киевэнерго", передает "Информатор".

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В пресс-службе полиции Киева сообщили, что при осмотре тела была найдена предсмертная записка. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

На месте происшествия работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Тело отправлено на судмедэкспертизу. Дальнейшие обстоятельства и причины инцидента будут выяснять правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля ночью в Святошинском районе возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв. В результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.