"Пуля прошла в 20 см от ребенка": в Одессе четверо мужчин устроили стрельбу по проезжающим авто

В полицию обратился водитель, автомобиль которого во время движения обстреляли злоумышленники. В частности, пуля прошла в 20 см от заднего сиденья машины, где был ребенок.

В Малиновском районе Одессы задержаны четверо злоумышленников, стрелявших из огнестрельного оружия по проезжающим автомобилям.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вечером 1 мая в полицию обратился местный житель с сообщением о том, что на одной из улиц города во время движения в его автомобиль, в котором также находились жена и малолетний ребенок, стреляли. При осмотре в корпусе машины он обнаружил отверстия от пуль.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и бойцы батальона полиции особого назначения.

Отмечается, что правоохранители установили личности злоумышленников. Выяснилось, что группа мужчин отдыхала в доме рядом с местом происшествия и стреляла по автомобилям, которые проезжали мимо.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, подозреваемые устроили из проезжей части «любительский тир».

«Пуля прошла в 20 см от заднего сиденья машины, где был ребенок. К счастью, никто не пострадал», - отметил он и добавил, что всех четырех стрелков задержали.

В ходе осмотра домовладения, в котором находились злоумышленники, обнаружено и изъято три единицы оружия, среди которых боевой пистолет Макарова, 2 магазина и 9 боевых патронов к нему, револьвер и пистолет иностранного производства калибра 5,6 мм. Все изъятое будет направлено на экспертизу.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Головин также подчеркнул, что дал команду усилить фильтрационные мероприятия вблизи Одессы и в городе, в частности.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в связи с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года, во время которых в городе погибли 48 человек, усилены меры безопасности. В пригороде Одессы выставлены фильтрационные посты.