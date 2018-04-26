В Николаеве 17-летний парень обвиняет патрульных в жестоком избиении (видео)

В полиции утверждают, что парня никто не бил, и показывают видео, где он сам бьется головой о стекло.

17-летний парень из Николаева, который находится в больнице с многочисленными гематомами и переломом костей таза, обвиняет представителей патрульной полиции в жестоком избиении. В полиции это отрицают, демонстрируя в качестве доказательства видео.

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Об этом говорится в сюжете «ТСН». Так, парень по имени Андрей рассказывает, что отдыхал вместе с друзьями в баре. Когда выходил, к его сестре начали приставать хулиганы (это подтверждает свидетель Марина Сальникова). Но патрульные, прибывшие на вызов, задержали не нападавших, а Андрея.

Как утверждает парень, его задержали, потому что он начал оскорблять копов, поскольку они ничего не сделали с хулиганами. После этого его отвезли в райотдел и жестоко избили, а затем вывезли за город и бросили.

Медики сообщили, что парня действительно нашли на выезде из города. Его заметил водитель одного из автомобилей, проезжавшего мимо.

Патрульные, в свою очередь, утверждают, что парень клевещет – в доказательство показывают видео с нагрудных камер, а также видео из самого райотдела.

Пресс-секретарь областного управления полиции Елена Бережная отметила, что на обнародованных кадрах можно видеть, что парня никто не бьет. Вместо этого, он ведет себя неадекватно (в частности, бьется головой об стекло). По ее словам, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции предполагают, историю об избиении парень придумал, чтобы отомстить, потому что имел дело с копами не впервые.

Согласно камерам, в райотделе он пробыл всего 13 минут. Его отпустили ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, и отвезли к месту, где он, по его словам, жил.

Как указала Бережная, есть все основания полагать, что парень попал в ДТП. На месте, где его нашли, якобы были найдены обломки бампера автомобиля и следы тормозного пути. Сейчас следователи ищут машину, которая могла сбить его.

Ранее Под Николаевом нашли тело экс-председателя региональной таможни Артура Полякова.