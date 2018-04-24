ДТП в Кривом Роге: количество пассажиров не соответствовало заявленному в техпаспорте

В маршрутном такси было всего 14 посадочных мест, остальные пассажиры ехали стоя.

Количество пассажиров в маршрутном такси, в котором в Кривом Роге из-за ДТП погибли девять человек, не соответствовало заявленному в техпаспорте, сообщил следователь по делу Никита Гаркавый 23 апреля.

Как передает Радио Свобода, по его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем. Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс пять пассажиров, которые могут стоять. То есть превышение нормы перевозки пассажиров составляло одно лицо. Однако на месте происшествия обнаружили, что на самом деле маршрутное такси имело всего 14 посадочных мест, остальные пассажиры ехали стоя.

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«Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит «Севертранс», частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет», – сказал следователь. Он также сообщил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Как сообщил следователь, лица всех пассажиров маршрутки установлены. Маршрутка двигалась со скоростью 46 километров в час.

Он также проинформировал, что за рулем «Мазды» находился 67-летний гражданин, это подтверждают видеосъемки с камер наблюдения. Его сын находился на пассажирском сидении.

По данным следователя, дело может быть передано в суд примерно через четыре месяца.

Как сообщал УНИАН, среди погибших было 8 работников "Арселормиттал Кривой Рог".