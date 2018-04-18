Ужасное ДТП в Кривом Роге: среди погибших было 8 работников "Арселормиттал Кривой Рог"

Погибли 5 мужчин и 3 женщины, которые работали на металлургическом комбинате. Еще девять работников получили травмы различной степени тяжести.

В резонансном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области, погибли 8 работников (5 мужчин и 3 женщины) металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, еще девять работников комбината получили травмы различной степени тяжести.

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Среди пострадавших 8 мужчин и одна женщина. Предприятие обеспечивает им полную медицинскую поддержку, психологическую и юридическую помощь.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП.

Руководство ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приняло решение о выделении по 100 тысяч гривен семьям погибших работников предприятия.