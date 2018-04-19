На Крещатике остановилось движение из-за кортежа и сломанного светофора (фото, видео)

Отмечается, что движение сильно осложнено в сторону Льва Толстого и Тараса Шевченко.

В четверг, 19 апреля, в центре Киева образовалась большая "тянучка". По состоянию на 16:00 движение на главной улице столицы остановилось.

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Коллапс случился из-за того, что не работал светофор, а регулировщики не могли справиться с большим потоком авто. Движение сильно осложнено в сторону Льва Толстого и Тараса Шевченко. Кроме этого, по Крещатику проезжал кортеж, из-за которого перекрыли дорогу, передает "Информатор".

Автовладельцы нервничали и сигналили, о перекрытии дороги их не предупреждали. Отмечается, что пробки в центре Киева достигли 7 баллов.

Кроме тянучки на Крещатике, очень медленно двигаются автомобили у станций метро «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь», «Дружбы народов», «Лыбидская», «Дворец Украина», «Олимпийская», «Университет», «Театральная», «Золотые ворота», «Кловская».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украине изучает вопрос отмены желтого сигнал светофора на дорогах в связи со случаями ДТП из-за проезда на желтый свет.