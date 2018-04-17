В Одессе на автостоянке произошла стрельба, есть пострадавшие

Всех участников событий задержаны и доставлены в отдел полиции для дачи объяснений.

В Киевском районе Одессы на автостоянке сегодня вечером произошла стрельба, двое людей пострадали.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области, сообщение о выстрелах на автостоянке, расположенной по Люстдорфской дороге, поступило в дежурную часть Таировского отделения полиции в 17.58.

По вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство ГУ НП.

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«На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу», - сказали в отделе.

В настоящее время противоправные действия прекращены правоохранителями. Все участники событий задержаны и доставлены в отдел полиции для дачи объяснений. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в центре Харькова произошла стрельба.