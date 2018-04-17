Опубликованы видео с места жуткого ДТП в Кривом Роге

О виновнике аварии говорить рано, необходимо провести соответствующие экспертизы, говорят в полиции.

В результате ДТП в Кривом Роге погибли 8 человек и 18 пострадали. В сети публикуют записи с места аварии.

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"Последние данные о пострадавших – у нас 8 погибших и еще 18 человек доставлены в больницы, 4 из которых находятся в реанимации. О виновнике аварии говорить рано, необходимо провести соответствующие экспертизы... Предварительно Mazda выезжала со второстепенной на главную. На месте сейчас работают сотрудники следственного управления", - сказала спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в эфире телеканала "112".

Сейчас на месте работают следователи следственного управления областной полиции. По факту резонансного ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

По данным местных СМИ, во время движения маршрутки на мигающий желтый сигнал светофора проезжал перекресток легковой автомобиль Mazda, который протаранил общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".