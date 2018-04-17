Жуткое ДТП в Кривом Роге: при столкновении маршрутки, автобуса и легковушки погибли 7 человек, еще 12 - пострадали (фото)

Движение на этом участке дороги теперь полностью перекрыто. На месте работало пять экипажей медиков, спасатели и полицейские.

В Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, перевозивший работников компании "АрселорМиттал". В результате столкновения на месте погибли семь человек, по меньшей мере 12 пострадали.

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Об этом сообщает издание "Первый городской". "Маршрутка №261 ехала с 95-го квартала на Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекрёсток проезжала легковушка Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Бусик отбросило на встречную полосу под колёса автобуса. В маршрутке в это время находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, ещё один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщают о 12-17 пострадавших.", - говорится в сообщении.

Движение на этом участке дороги теперь полностью перекрыто. На месте работало пять экипажей медиков, спасатели и полицейские.