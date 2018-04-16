90-летний житель Львовщины поехал посетить могилу полковника УПА и потерялся в Карпатах

Мужчине пришлось провести ночь в Карпатах - его нашли только утром.

В воскресенье, 15 апреля, в урочище Яла на Прикарпатье потерялся 90-летний житель. Червоногоградf. Информацию об инциденте распространило управление гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.

Читайте такжеПри поисках трех заблудившихся в Карпатах туристов спасатели нашли одного из них мертвым

Как передает Zaxid.net мужчина находился в составе туристической группы из Львовщины, которая приехала навестить могилу полковника УПА Василия Сидора на псевдо Шелест. Могила командира УПА находится вблизи села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

После сообщения о пропаже в 19:00 местные чрезвычайники начали поисковые работы. К операции привлекли 5 спасателей из личного состава Осмолодського отделения ГСЧС. С наступлением ночи в 01:30, 16 апреля, поиски пришлось приостановить. Спасательную операцию возобновили утром в 7:00.

В пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области ZAXID.NET сообщили, что утром 16 апреля спасателям удалось найти мужчину. Его состояние удовлетворительное. После соответствующего осмотра и помощи туриста отправили домой.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ивано-Франковщине спасли поляка и испанку, которые заблудились в Карпатах.