90-летний житель Львовщины поехал посетить могилу полковника УПА и потерялся в Карпатах
В воскресенье, 15 апреля, в урочище Яла на Прикарпатье потерялся 90-летний житель. Червоногоградf. Информацию об инциденте распространило управление гражданской защиты населения Ивано-Франковской ОГА.
Читайте такжеПри поисках трех заблудившихся в Карпатах туристов спасатели нашли одного из них мертвым
Как передает Zaxid.net мужчина находился в составе туристической группы из Львовщины, которая приехала навестить могилу полковника УПА Василия Сидора на псевдо Шелест. Могила командира УПА находится вблизи села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.
После сообщения о пропаже в 19:00 местные чрезвычайники начали поисковые работы. К операции привлекли 5 спасателей из личного состава Осмолодського отделения ГСЧС. С наступлением ночи в 01:30, 16 апреля, поиски пришлось приостановить. Спасательную операцию возобновили утром в 7:00.
В пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области ZAXID.NET сообщили, что утром 16 апреля спасателям удалось найти мужчину. Его состояние удовлетворительное. После соответствующего осмотра и помощи туриста отправили домой.
Как сообщал УНИАН, ранее на Ивано-Франковщине спасли поляка и испанку, которые заблудились в Карпатах.