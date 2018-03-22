На Ивано-Франковщине спасли поляка и испанку, которые заблудились в Карпатах

Молодых иностранных туристов нашли до наступления ночи и провели к колыбе.

На Ивано-Франковщине вчера вечером спасатели помогли двум туристам, которые заблудились в горах.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, вечером 21 марта спасатели Верховинского района получили сообщение о том, что во время спуска с горы Поп Иван до села Дземброня, вблизи горы Смотрич заблудились двое туристов: поляк, 1992 года рождения, и 24-летняя испанка.

«В 20:20 на склоне горы Ушастый камень спасатели нашли туристов в удовлетворительном состоянии. Их провели к полонине Смотрич, где совместно со спасателями временно остановилась для передышки и ночлега в приспособленной для пребывания людей деревянной «колыбе», - говорится в сообщении.

Сегодня утром, 22 марта запланировано продолжение возведения туристов с полонины Смотрич до села Дземброня Верховинского района.

Как сообщал УНИАН, при поисках трех заблудившихся в Карпатах туристов спасатели нашли одного из них мертвым.