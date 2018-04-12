В МВД заявили о задержании во Франции одного из организаторов «титушек» во время Майдана

21:29, 12 апреля 2018
Происшествия
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REUTERS

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Он сообщил, что «прокуроры должны передать во Францию пакет документов, необходимый для выдачи Армена Саркисяна Украине».

«Теперь дело за Генеральной прокуратурой», - добавил депутат.

Геращенко разместил схему, которая указывает якобы на связи Саркисяна с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

В этой схеме Саркисян показан как организатор «титушек» и связан с условно осужденным за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрием Крысиным.

Организатор Титушек на Майдане

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Теги: #Евромайдан#титушки#Антон Геращенко