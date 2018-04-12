В МВД заявили о задержании во Франции одного из организаторов «титушек» во время Майдана
21:29, 12 апреля 2018Происшествия
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Геращенко разместил схему, которая указывает якобы на связи Саркисяна с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.
REUTERS
Во Франции задержан один из главных организаторов «титушек» во время Майдана Армен Саркисян. Об этом народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко написал в Facebook.
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Он сообщил, что «прокуроры должны передать во Францию пакет документов, необходимый для выдачи Армена Саркисяна Украине».
«Теперь дело за Генеральной прокуратурой», - добавил депутат.
Геращенко разместил схему, которая указывает якобы на связи Саркисяна с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.
В этой схеме Саркисян показан как организатор «титушек» и связан с условно осужденным за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрием Крысиным.
Организатор Титушек на Майдане
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