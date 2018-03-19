"Наша Раша" на Майдане

Инцидент со сносом декораций во время митинга сторонников «Руха новых сил» на Майдане 18 марта содержит минимум два смысла.

Речь идет о выполненных на сине-желтых основах лозунгах, пародирующих русские прототипы: «Алупка – наш!», «Симферополь – наш!», «Дякуємо діду за перемогу 1918 року – Мусимо повторити!». Напомним, что продюсер Сергей Проскурня, ответственный за организацию выставки к 100-летию украинской революции 1917-1921 годов, принес публичные извинения в Фейсбуке за эти баннеры.

Во-первых, здесь удручает даже не очевидная глупость и неполиткорректность лозунгов. А унылая, бездарная вторичность, стремление перекривлять, а по сути – скопировать московские зады. Вот и выходит такая себе наша, украинская Раша. Это бездарность лузеров, неспособных скреативить что-то свое, оригинальное, и поэтому действующих в рамках принципа «пережеванное – невкусно». Наличие у таких людей полномочий и ресурсов очень удручает.

Речь идет о выполненных на сине-желтых основах лозунгах, пародирующих русские прототипы: «Алупка – наш!», «Симферополь – наш!», «Дякуємо діду за перемогу 1918 року – Мусимо повторити!»

А во-вторых, и сам факт подобного «креатива», и то, что никто, как всегда у нас, не понесет никакой ответственности за такую пощечину общественному вкусу, удручают еще сильнее. Потому что здесь явственно просматривается даже не подсознательное, а вполне демонстративное стремление скопировать российскую модель власти – при которой можно позволять себе любые несуразности и полностью плевать на общественное мнение. И главное – продолжать набивать собственные карманы, отгородившись от своего народа плотными кольцами силовиков и титушек.

Так шо не переймайтеся, панове, насчет «мусимо повторити». Уже наповторялись за Россией по самое не могу.

А вот как в плане «своє робить»? Хотя это куда сложнее, чем воровать под прикрытием трескучей политической фразы, плодить нелепые запреты и постоянно искать виновных всюду, кроме зеркала.

Игорь Левенштейн