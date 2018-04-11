"Бился головой о стену": в Лукьяновском СИЗО при загадочных обстоятельствах умер заключенный

У мужчины диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму.

В больнице, 9 апреля, умер 22-летний осужденный, отбывавший наказание в Лукьяновском СИЗО. В Минюсте заявили, что он бился головой о стену.

Об этом сообщает "Громадське радио".

Как рассказал представитель заместителя министра юстиции Дениса Чернышева Юрий Маслак, 3 апреля житель Киева был осужден за кражу. В тот же день его доставили в Лукьяновское СИЗО, где поместили в камеру.

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"Потом он себя начал неадекватно вести и проявлять буйство - биться головой о предметы, об стену. 5 апреля его поместили в медицинскую часть, в специализированную камеру, где из-за этих ранений, которые он получил в предыдущей камере, ему стало хуже и он был госпитализирован в клиническую больницу", - заявил пресс-секретарь.

Осужденный скончался 9 апреля в 12:40 в отделении реанимации Киевской городской клинической больницы. По предварительным данным, у мужчины диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму. Маслак отметил, что врачи не обнаружили следов насильственной смерти.

Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал УНИАН, мать обвиняемого российским следствием в организации диверсийв Крыму Евгения Панова Вера Котелянец заявила, что в СИЗО №1 Симферополя задержанным, в том числе ее сыну, дают еду с личинками и мухами.