В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата горсовета" Евпатории

Представитель президента в АРК также сообщил о "российской пятой колонне" в Херсоне.

В Херсоне группа лиц предприняла попытку отбить у сотрудников СБУ недавно задержанного на админгранице с Крымом «депутата городского совета» Евпатории.

Об этом в Facebook сообщил постпред президента в АРК Борис Бабин. Также Бабин заявил об "отсутствии должного уровня координации правоохранительных органов".

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"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанную на КПВВ особу, очевидно активно вовлеченную в установление оккупационной власти в Крыму, "депутата" оккупационного органа власти в Евпатории, которому избирали меру пресечения в херсонском суде. С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к подобному поднятию головы российского пятой колонны в районах приближенных к Крыму", - сообщил он.

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