В Ивано-Франковске в результате стрельбы возле ночного клуба пострадали два человека

Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба.

В Ивано-Франковске в результате стрельбы возле ночного клуба ранены два человека, полиция задержала 11 подозреваемых.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Ивано-Франковской области, сегодня, 1 апреля, около трех часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка.

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Согласно информации полицейских, в стрельбе участвовали 11 мужчин возле трех автомобилей.

«На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и самому помещению ночного клуба. Полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь скрыться», - говорится в сообщении.

Патрульные оперативно задержали четырех мужчин, находившихся возле автомобиля, а ещё другого - в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах за зданием учреждения.

«В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба ранены в ноги, их госпитализировали. В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Спустя несколько минут автомобили были заблокированы на улице Независимости, а пятеро мужчин задержаны. Во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие», - сообщили в полиции.

Все 11 задержанных - жители Киевской, Харьковской и Луганской областей. Мужчины были освидетельствованы на состояние опьянения и доставлены в городской отдел полиции.

Продолжается проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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