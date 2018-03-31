В Одесской морской академии ночью произошел пожар

По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание матрасов в подвале.

Сегодня ночью в Национальном университете «Одесская морская академия» произошел пожар.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 4.14 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении двухэтажного здания спортивно-учебного комплекса указанного вуза. «По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в ходе проведенной разведки был обнаружен очаг пожара на площади 10 кв. метров в складском помещении подвала», - отметили в пресс-службе. Спасатели в 5.16 пожар локализовали, в 5.43 ликвидировали. В результате пожара уничтожено вещевое имущество. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

В то же время в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщили, что предотвратить серьезные последствия ЧП помогли курсанты Института ВМС. «На 8 этаже казарменного помещения Института ВМС наряд дежурной службы (два курсанта 4 курса и один курсант 1 курса – Ред.) почувствовали запах гари. Согласно инструкции, курсанты доложили об этом дежурным по Институту ВМС», - сообщили в пресс-центре.

В Командовании ВМС отметили, что, по предварительным данным, причиной задымления стало возгорание матрасов в подвале. Спасатели, прибывшие на место, изъяли матрасы и потушили.