"Дело могут "замять": жена рассказала о жестоком избиении мужа-АТОшника под Киевом (фото)

У избитого участника АТО болит и кружится голова, ему назначили новые лекарства.

Ветерана АТО Александра Рафальского могли побить за повестку в военкомат, которую его жена принесла одному из подозреваемых в этом преступлении.

"Саша где-то за месяц до этого подписал с военкоматом договор, чтобы разносить повестки. Я ему помогала, и как раз 20 марта я именно одному из подозреваемых несла повестку. Он мне угрожал", – сообщила в комментарии "Обозревателю" жена пострадавшего Виталина Рафальская.

По ее словам, избиение могло быть связано как с АТО и военкоматом, так и быть просто ограблением.

Жена АТОшника также сообщила, что один из подозреваемых приходил к ней, обещал помочь с лечением и просил прощения.

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"Мы с ним встречались наедине без свидетелей, он мне пообещал поставить мужа на ноги, чтобы ему не дали большой срок, там от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Говорил, что у него есть мать и дети, на коленях стоял, прощения просил. Говорил, что будет помогать в лечении. Мы пошли на контакт, я согласилась, если он поставит Сашу на ноги, дать какое ходатайство", – рассказала Виталина.

Однако другие подозреваемые даже не признают своей вины и факт избиения отрицают. Женщина опасается, что дело вообще могут замять.

"У меня есть подозрения, что это дело могут замять, честно говоря. Потому что, этот Бородин, который глава этой банды, он отсидел 11 лет за разбой. Должен был отсидеть 15 лет, но апелляционный суд ему уменьшил срок на 2 года, и по "закону Савченко" он отсидел еще на 2 года меньше. Сам он с Константиновки Донецкой области", – говорит она.

Сейчас все подозреваемые были отпущены из зала суда, один под круглосуточный домашний арест, еще двое – под ночной домашний арест.

Что касается самочувствия ветерана АТО, Виталина сообщила, что мужчина чувствует себя более или менее нормально.

"Минус в том, что вчера проверяли зрение на левом глазу только 30%. Восстановится ли зрение, прогнозы они не дают. У него болит и кружится голова, ему назначили новые лекарства. Сейчас ждем, его должны отправить в областную больницу, в понедельник он будет там, а дальше будет видно", – рассказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице на заправке БРСМ неизвестные избили мужчину-участника АТО.