Появились подробности избиения АТОшника на заправке в Киеве (видео)

Боец АТО действительно первым протаранил стоящий на одной из заправок Киева Lanos, после чего его избили, но нападавших это не оправдывает.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Обозреватель".

"Пострадавший находится в киевской больнице. Сейчас полицейские поехали к нему туда. Пытаемся выяснить все обстоятельства. Уже известно, что он первым ударил их машиной, а потом его начали бить, но нападавших это в любом случае не оправдывает. Сейчас побитый напишет нам заявление, мы ее примем и будем привлекать этих хулиганов к ответственности", - сказал Жукович.

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Также в сети разгорелся спор относительно настоящей регистрации автомобиля. Одни пользователи писали, что номера на машине соответствуют Донецкой регистрации, другие - Днепропетровской.

"Настоящую регистрацию машины мы еще будем до конца устанавливать", — пообещали в полиции.

Известно, что избитый оказался в больнице со сломанными ребрами.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в столице на заправке БРСМ неизвестные избили мужчину-участника АТО.