В Днепре таксисты поймали мужчину, который бросался под авто ради наживы
21:46, 29 марта 2018Происшествия
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Сейчас полиция решает, можно ли этого человека привлечь к ответственности.
Таксисты поймали любителя прыгать под колеса / фото УНИАН
Таксисты Днепра поймали мужчину, который умышленно бросался под машины и не раз за таким занятием попадал в объектив авторегистраторов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Водители говорят, что он делал это в одном и том же месте, чтобы заработать. Мол, сначала чуть не попадал под машины, а потом требовал от водителей деньги, иначе вызовет полицию.
Впрочем, таксисты сами набрали "102" и держали мужчину до приезда копов. В конце он таки признался, под авто бежал намеренно. Но не для заработка, а чтобы проучить водителей. Сейчас полиция решает, можно ли этого человека привлечь к ответственности.
«Я вас учу, что когда человек бежит по переходу, то вы должны останавливаться», - говорит пешеход.
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