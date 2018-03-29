В Днепре таксисты поймали мужчину, который бросался под авто ради наживы

Сейчас полиция решает, можно ли этого человека привлечь к ответственности.

Таксисты Днепра поймали мужчину, который умышленно бросался под машины и не раз за таким занятием попадал в объектив авторегистраторов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Водители говорят, что он делал это в одном и том же месте, чтобы заработать. Мол, сначала чуть не попадал под машины, а потом требовал от водителей деньги, иначе вызовет полицию.

Впрочем, таксисты сами набрали "102" и держали мужчину до приезда копов. В конце он таки признался, под авто бежал намеренно. Но не для заработка, а чтобы проучить водителей. Сейчас полиция решает, можно ли этого человека привлечь к ответственности.

«Я вас учу, что когда человек бежит по переходу, то вы должны останавливаться», - говорит пешеход.