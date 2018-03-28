Сумчанина, который по указанию из РФ готовил теракт на военном объекте в День ВСУ, приговорили к 4 годам заключения

41-летний сумчанин планировал применить взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила.

В Сумах к 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины – 6 декабря 2017 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, сегодня, 28 марта, приговором Заречного районного суда г. Сумы утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и 41-летним сумчанином.

«Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении, его приговорили к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, злоумышленник по указанию куратора из Российской Федерации планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов в Сумах. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал 5 декабря 2017 года с оговоренного места в парке культуры и отдыха имени Кожедуба в Сумах. Уже на следующий день сотрудники Службы безопасности Украины задержали его во время попытки заложить взрывчатку под военным объектом.