На Львовщине BMW вылетел на "встречку" - погиб военный комиссар (фото)

В настоящее время причины аварии устанавливаются.

25 марта в 20:30 в г. Дрогобыч результате аварии погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

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Водитель автомобиля BMW, 1985 года рождения, житель г. Дрогобыч, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки "ДЭО Ланос" под управлением военного комиссара. В результате ДТП последний погиб на месте аварии.

"Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голенно-ступневого сустава, после оказания помощи в Дрогобычской больнице №1 был отпущен по месту жительства. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Запорожской области подполковник полиции, находясь за рулем собственного автомобиля, смертельно травмировал пешехода.