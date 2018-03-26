На Львовщине BMW вылетел на "встречку" - погиб военный комиссар (фото)
25 марта в 20:30 в г. Дрогобыч результате аварии погиб военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.
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Водитель автомобиля BMW, 1985 года рождения, житель г. Дрогобыч, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки "ДЭО Ланос" под управлением военного комиссара. В результате ДТП последний погиб на месте аварии.
"Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голенно-ступневого сустава, после оказания помощи в Дрогобычской больнице №1 был отпущен по месту жительства. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 21 марта в Запорожской области подполковник полиции, находясь за рулем собственного автомобиля, смертельно травмировал пешехода.