В Запорожье произошли столкновения между полицией и ветеранами АТО: есть пострадавшие

Сегодня в Запорожье несколько десятков ветеранов АТО собрались на митинг под зданием Запорожского облсовета, требуя от депутатов обеспечить прозрачность выделения им земельных участков.

В Запорожье в результате столкновений с полицией возле здания областного совета пострадали два ветерана АТО, еще один задержан.

Как сообщает корреспондент УНИАН, ветераны АТО, которые пришли на митинг под здание облсовета с требованием прозрачного выделения земельных участков и прорвались в зал заседаний, потребовали предоставить им слово. После того, как их просьба не была удовлетворена, между ними и полицейскими произошло очередное столкновение в фойе здания.

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Одного из военных – бывшего бойца батальона «Донбасс» задержали и вывели на улицу, посадив в автозак. Однако ветераны АТО заблокировали выезд спецтранспорта, начали переворачивать мусорные баки с требованием выпустить их побратима. В результате началась драка. На данный момент известно о двух пострадавших среди активистов – у них разбиты головы. Со стороны полицейских пострадавших нет.

Задержанного полицейским удалось вывезти со двора областного совета.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Запорожье несколько десятков ветеранов АТО провели митинг под зданием Запорожского облсовета, требуя от депутатов обеспечить прозрачность выделения им земельных участков. После того, как началось сессионное заседание, бойцы АТО пытались войти в зал, однако охрана их не пускала, мотивируя это тем, что о своем намерении присутствовать на сессии ветераны АТО должны были заявить заранее.

После этого в холле здания произошел силовой конфликт между бойцами АТО и охраной. Ветераны АТО начали перелезать через металлическое ограждение, потом отодвинули турникет. В зал заседаний прошли около 30 человек.