В Одессе застрелился 19-летний курсант
14:45, 23 марта 2018Происшествия
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По данным СМИ, погибший - курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.
Оружие и тело погибшего направлены на экспертизу / Фото УНИАН
Тело молодого парня с огнестрельным ранением в голову было обнаружено на склоне недалеко от Французского бульвара.
Как сообщили в пресс-службе полиции, погибшим оказался 19-летний житель Одесской области.
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Во время осмотра места происшествия рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переработанный сигнальный пистолет.
Предварительная причина — самоубийство. По данным «Думской», погибший — курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направлены на экспертизу.
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