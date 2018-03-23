СБУ проводит обыски в Харьковском горсовете

Обыски проводятся в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины проводят обыски в одном из департаментов Харьковского городского совета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В одном из департаментов Харьковского горсовета в рамках расследования по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) проводятся обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Лысенко отметил, что проводится около двадцати обысков как на рабочих местах, так и в жилищах подозреваемых работников департамента.

"Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове", - отметил пресс-секретарь ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 20 марта представители правоохранительных органов провели обыски в помещениях подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, который находится в Австрии, предприятий через неуплату налогов.