Изъятую в Житомирской области партию янтаря отправят в Государственный геммологический центр в Киеве

Янтарь будет отправлен для проведения геммологической экспертизы, и будет храниться он там до окончательного процессуального решения по этому делу.

Изъятую накануне в Житомирской области партию янтаря отправят в Государственный геммологический центр Украины в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Отмечается, что янтарь специалисты отправят для проведения геммологической экспертизы и будут хранить до окончательного процессуального решения по этому делу.

Уже известно, что именно суд решит, что делать с янтарем, изъятым 21 марта во время обысков в Житомирские области.

Специалисты также не исключают, что янтарь конфискуют в пользу государства. Уже известно, что партии янтаря содержат образцы различных фракций.

«Согласно украинскому законодательству, после решения суда изъятые камни хранят в Государственном хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 21 марта сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса свыше четырех тонн необработанного камня. Во время ряда обысков в Житомире и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, «черную бухгалтерию» дельцов и средства для незаконной скупки и добычи «солнечного» камня.

В рамках открытого уголовного производства в тот же день сотрудники спецслужбы обнаружили еще два станка для огранки камня, обработанные камни и 36 мешков с почти тонной янтаря-сырца, отобранного для обработки, а также устройства приема-скупки «солнечного» камня и черновые записи дельца.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.