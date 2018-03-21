На Житомирщине СБУ изъяла более трех тонн янтаря-сырца (фото)

Во время ряда обысков в Житомире и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, «черную бухгалтерию» дельцов и средства для незаконной скупки и добычи «солнечного» камня.

В Житомирской области во время обысков СБУ изъяла более трех тонн янтаря-сырца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, сегодня на Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня янтаря.

«Так, во время ряда обысков в Житомире и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, «черную бухгалтерию» дельцов и средства для незаконной скупки и добычи «солнечного» камня. Эти обыски продолжаются», - уточнили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 (нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) Уголовного кодекса Украины.