Во время рассмотрения представлений по Савченко полиции сообщили о теракте в Раде в поддержку нардепа

Злоумышленника задержали, однако объяснить свои действия мужчина не смог.

Сегодня, 22 марта, во время рассмотрения в Верховной Раде Украины представлений ГПУ о задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко в полицию поступило сообщение о подготовке теракта в парламенте в поддержку нардепа.

Столичная полиция опубликовала запись звонка злоумышленника.

"Доброе утро. Зарегистрируйте мое сообщение, что я в поддержку Надежды Савченко также готовлю террористический акт", - сказал мужчина, уточнив затем, что он состоится в Верховной Раде.



"Правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к ВРУ, никаких опасных предметов там обнаружено не было. После комплекса розыскных мероприятий полиция установила личность мужчины, который совершил звонок. Им оказался 40-летний житель столицы, которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за совершение различных административных правонарушений. Объяснить свои действия мужчина не смог.

Сейчас мужчине грозит до шести лет заключения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК.

Как сообщал УНИАН, 22 марта состоялось голосование, по результатам которого Верховная Рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.