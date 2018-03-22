Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее арестовать

Следователи имеют "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала и давала указания о совершении теракта в сессионном зале ВР.

Верховная Рада Украины дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, произошло три голосования отдельно за каждое представление.

За представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат.

За представление о даче согласия на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов.

За дачу согласия на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов.

После этого Савченко сдала свою карточку для голосования и ушла из сессионного зала парламента.

Как сообщал УНИАН, 15 марта парламент исключил Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи располагают «неопровержимыми доказательствами» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

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Согласно информации ГПУ, участие в первой перевозке оружия из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию в ноябре 2017 для совершения терактов принимали задержанный руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан и народный депутат Украины Надежда Савченко.

Савченко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1. ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст.112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.3 ст.258 (Террористический акт), ч.1 ст.253-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.