Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее арестовать

13:46, 22 марта 2018
Политика
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Ранее парламент исключил Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, произошло три голосования отдельно за каждое представление.

За представление генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат.

За представление о даче согласия на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов.

За дачу согласия на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов.

После этого Савченко сдала свою карточку для голосования и ушла из сессионного зала парламента.

Как сообщал УНИАН, 15 марта парламент исключил Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. По словам Луценко, следователи располагают «неопровержимыми доказательствами» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР.

Савченко перед заседанием Рады
Савченко перед заседанием Рады /  © REUTERS
Савченко перед заседанием Рады
Савченко перед заседанием Рады /  © REUTERS
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание /  © УНИАН
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос /  © УНИАН
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © REUTERS
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © REUTERS
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © УНИАН
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © REUTERS
© REUTERS
© УНИАН
© УНИАН
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест /  © УНИАН
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест /  © УНИАН
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Савченко после голосования в Раде за предоставление согласия на арест
Савченко после голосования в Раде за предоставление согласия на арест /  © УНИАН
Савченко после голосования в Раде за предоставление согласия на арест
Савченко после голосования в Раде за предоставление согласия на арест /  © УНИАН

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Согласно информации ГПУ, участие в первой перевозке оружия из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию в ноябре 2017 для совершения терактов принимали задержанный руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан и народный депутат Украины Надежда Савченко.

Савченко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (Приготовление к преступлению), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1. ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст.112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.3 ст.258 (Террористический акт), ч.1 ст.253-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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Новость в сюжете: Обвинения в адрес Савченко в Украине
Теги: #Рада#арест#теракт#Надежда Савченко