На Житомирщине СБУ изъяла еще тонну янтаря-сырца
На Житомирщине СБУ изъяла еще тонну янтаря-сырца.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.
Как отмечается в сообщении, в рамках открытого уголовного производства сегодня сотрудники спецслужбы обнаружили два станка для огранки камня, обработанные камни и тридцать шесть мешков с почти тонной янтаря-сырца, отобранного для обработки, а также устройства приема-скупки солнечного камня и черновые записи дельца.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Как уточнили УНИАН в СБУ, все изъятое разоблачили дополнительно к изъятым ранее 3 тонн необработанного янтаря.
Как сообщал УНИАН, сегодня на Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня.
Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, «черную бухгалтерию» дельцов и средства для незаконной скупки и добычи «солнечного» камня.