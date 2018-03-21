Все изъятое раскрыли дополнительно к изъятым ранее трем тоннам необработанного янтаря.

На Житомирщине СБУ изъяла еще тонну янтаря-сырца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в рамках открытого уголовного производства сегодня сотрудники спецслужбы обнаружили два станка для огранки камня, обработанные камни и тридцать шесть мешков с почти тонной янтаря-сырца, отобранного для обработки, а также устройства приема-скупки солнечного камня и черновые записи дельца.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили УНИАН в СБУ, все изъятое разоблачили дополнительно к изъятым ранее 3 тонн необработанного янтаря.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня.

Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, «черную бухгалтерию» дельцов и средства для незаконной скупки и добычи «солнечного» камня.