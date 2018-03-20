Самоубийство пилота: в Николаеве прошел митинг за отставку главы области (видео)

Жители Николаева требуют отправить в отставку губернатора Савченко.

В областном центре люди с бумажными самолетиками и красной краской пришли к стенам облгосадминистрации. Причина - самоубийство боевого летчика Владислава Волошина, который руководил Николаевским аэропортом.

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Как сообщал УНИАН, Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в этот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице. По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса («умышленное убийство») - «как того требует процедура в подобных случаях». Вместе с тем в полиции не исключали переквалификации или дополнительной квалификации дела. Сегодня, 20 марта, в Николаеве около 100 человек под зданием облгосадминистрации требовали отставки председателя ОГА Алексея Савченко и непредвзятого расследования дела о гибели Волошина. Митингующие обвиняли руководство Николаевской области в доведении Волошина к самоубийству.