СМИ узнали возможную причину самоубийства украинского летчика Волошина

Имя украинского летчика Владислава Волошина стало известным далеко за пределами Украины после того, как в 2014 году в ряде российских СМИ появилась информация от том, именно он на штурмовике Су-25 сбил малайзийский "Боинг" на Донбассе. Позже эта информация была опровергнута.

Причинами самоубийства исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт", военного летчика Владислава Волошина могут быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта.

Об этом "Новостям-N" на правах анонимности сообщил один из работников аэропорта, близко знавший Волошина.

По словам источника, ситуация с ремонтом в аэропорту остается сложной — прежде всего, из-за "непоняток" в системе финансирования.

"Одна из николаевских фирм выиграла тендер на производство электромонтажных работ в аэропорту на крупную сумму — около 60 миллионов гривен. Фирма получила предоплату в сумме 10 миллионов и выполнила большую часть работ. Однако, недавно поступило указание (от кого именно — источник не хочет говорить - Ред.) больше денег подрядчику не платить, а заключить договор на электромонтажные работы с другой фирмой", - говорится в сообщении СМИ.

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По словам источника, в аэропорту было много и других проблем, которые угнетали и.о. директора.

Одновременно, по словам сослуживцев из 299 бригады тактической авиации, Волошин был человеком весьма впечатлительным, с повышенным чувством справедливости. Сразу после своего увольнения из армии, он разместил на своей странице в Facebook пост под условным названием "Почему я ушел из армии", где описал множество проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие. Позже пост был удален, однако его успели скопировать ряд сайтов.

"Не исключено, что описанные в нем проблемы, в том числе и финансовые, продолжали преследовать Волошина и после увольнения с воинской службы", - предполагает издание.

Как сообщали местные СМИ, 18 марта в Николаеве застрелился и. о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали "скорую", но пострадавший скончался.

У него осталась жена и двое малолетних детей.