Ужасная авария на горнолыжном курорте в Грузии: стало известно о состоянии пострадавшей украинки (видео)

Врачи отчитались о состоянии украинки, пострадавшей во время аварии на подъемнике в Грузии.

Жизнь украинки, пострадавшей во время аварии на подъемнике на грузинском курорте, в безопасности. Это киевлянка Инна Ищук, ее прооперировали в больнице Тбилиси.

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У девушки поврежден позвонок, а также многочисленные переломы – лопатки, локтя, ребер и бедра. По словам нейрохирурга, который занимается ее состоянием, пострадавшая проведет на больничной койке несколько недель.

Тем временем причину аварии, в результате которой получили травмы 11 человек, прибыли выяснять французские эксперты. По предварительной версии, на канатке возникли проблемы с электричеством.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога. Серьезные травмы получили более десятка человек.