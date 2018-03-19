Ужасная авария на горнолыжном курорте в Грузии: стало известно о состоянии пострадавшей украинки (видео)

09:01, 19 марта 2018
Происшествия
945
Авария на курорте в Грузии произошла 16 марта / Скриншот

Читайте также"Мясорубка" на горнолыжном курорте в Грузии: украинец рассказал подробности жуткой аварии (видео)

У девушки поврежден позвонок, а также многочисленные переломы – лопатки, локтя, ребер и бедра. По словам нейрохирурга, который занимается ее состоянием, пострадавшая проведет на больничной койке несколько недель.

Тем временем причину аварии, в результате которой получили травмы  11 человек, прибыли выяснять французские эксперты. По предварительной версии, на канатке возникли проблемы с электричеством.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога. Серьезные травмы получили более десятка человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авария#Грузия#курорт Гудаури