В Киеве грузовик врезался в трамвай и перевернулся (фото)

От удара грузовик опрокинулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. К счастью, скорость трамвая была небольшой, это и спасло пассажиров.

В Киеве, в Дарницком районе, на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой произошло ДТП с участием общественного транспорта - трамвай столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщает "Еспресо". Водитель трамвая начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора и произошло столкновение с малотонажным грузовиком, водитель которого двигался по Харьковскому шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

От удара грузовик опрокинулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. К счастью, скорость трамвая была небольшой, это и спасло пассажиров (а их в салоне было около 30 человек) от серьезных травм.

Читайте такжеВодитель, насмерть сбивший в Одессе двух пешеходов в ночь на 11 марта, участвовал в незаконных гонках - активист

"Тем не менее на место ДТП прибыло несколько карет скорой помощи - пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались. Так же отказался от госпитализации водитель опрокинутого грузовика. Также чудом не пострадал водитель трамвая, который, учитывая повреждения кабины, можно сказать, родился в рубашке", - говорится в сообщении.

От удара трамвай сошел с рельсов, в результате чего, движение трамваев заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

Ранее в Одессе иномарка сбила насмерть двух пешеходов и врезалась в столб.