"Мясорубка" на горнолыжном курорте в Грузии: украинец рассказал подробности жуткой аварии (видео)

По словам очевидца, операция по эвакуации людей была относительно быстрой и слаженной.

Очевидец трагедии на горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии харьковчанин Максим Паникар сообщил, что из украинской группы серьезно пострадала девушка.

"Из нашей группы очень пострадала одна девочка из Киева - Inna Ishchuk! Все остальные живы-здоровы, отделались небольшими испугами", - написал он в Facebook.

Паникар рассказал, что в результате неисправности канатной дороги и отказа тормозов включился обратный реверс канатки.

"Все началось с того, что канатка остановилась, потом пошел обратный медленный реверс и люди начали медленно ехать в обратную сторону, сначала это показалось по фану, но когда увеличилась обратная скорость, уже было не смешно", - говорится в его сообщении.

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По словам очевидца, люди начали вылетать из кресел, те которые подъезжали и видели происходящее, прыгали в снег, не доезжая до поворота канатки. При этом обратная скорость канатки была настолько сильная, что помочь людям не было даже возможности.

"Некоторые из операторов канатки стояли в ступоре и не понимали, что происходит, понятное дело, что в тот момент мы все их материли, ведь происходящее не могло уложиться в голове (надеюсь, что всё-таки это не человеческий фактор был причиной аварии)", - подчеркнул Паникар.

Он рассказал, что киевлянка Инна по каким-то причинам не смогла спрыгнуть, и её бросило на хорошей скорости прям в место остановки всех подъемников.

"При прыжке с подъемника девушка Алина зацепилась курточкой за подъёмник, и её протащило метров 8 и отбросило в сторону. После этого прошло еще 4 кресла без людей, и канатка остановилась", - вспоминает Паникар.

"Потом мы побежали к Инне, она лежала между двух бетонных блоков-опор канатки, она была в сознании и постоянно спрашивала у меня, что случилось", - добавил он.

При этом, отмечает очевидец, операция по эвакуации людей с подъемника была относительно быстрой и слаженной.

"Почти всю ночь Инне делали операции, из серьезных - это повреждение одного позвонка в пояснице, открытый осколочный перелом лопатки, открытый перелом локтевой кости, поломаны рёбра, которые задели легкие, и сломано бедро", - рассказал он о травмах украинки.

Нейрохирург, который делал ей операцию, говорит, что с ней все будет хорошо, но прийдется минимум пару недель быть в Тбилиси в больнице.

Как сообщал УНИАН, на горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога. Серьезные травмы получили более десятка человек.