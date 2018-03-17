"Мясорубка" в Гудаури: пострадавший украинец находится в реанимации

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Гражданин Украины, который пострадал в результате аварии канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, сообщает Радио Свобода.

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Он отметил, что двое пациентов, которых направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция.

«Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут», – сообщил врач.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 10 человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии Гудаури, где вышла из строя канатная дорога.