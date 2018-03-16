Женщине нанесли 24 ножевых ранения возле детсада под Киевом: СМИ узнали подробности убийства

По данным источника СМИ, во время убийства парень ждал отца в машине.

Чуть больше суток понадобилось полицейским Фастова Киевской области, чтобы установить и задержать подозреваемых в жутком убийстве матери троих детей. Напомним, что 14 марта Лилии Гордеевой нанесли 24 ножевых ранения возле детского сада.

Подробности ЧП "Обозреватель" узнал из собственных источников. По их данным, к совершению преступлению причастны четыре человека - они уже задержаны правоохранителями. Непосредственно удары ножом наносил 42-летний киевлянин.

Читайте такжеВ правительственном квартале Киева зарезали мужчину (фото, видео)

На место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном – студентом одного из столичных вузов. По данным источника СМИ, во время убийства парень ждал отца в машине.

Главная версия правоохранителей - убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Лилии Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.

У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей. Известно, что младшему сыну три года, а дочери - девять лет. Лилия Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем.

Ранее сообщалось, что получив 24-ножевых ранения Лилия Гордеева нашла в себе силы добраться до больницы, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.