В Житомире неизвестный на авто сбил девочку-подростка
16:19, 15 марта 2018Происшествия
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Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. По данному факту открыто уголовное производство. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.
В Житомире полиция расследует травмирование водителем девочки - подростка. Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Житомира.
"Сегодня утром в Житомире автомобиль травмировал девочку-подростка ",- сообщил по телефону корреспонденту УНИАН пресс-офицер патрульной полиции Житомира Игорь Иванюк.
Авария произошла сегодня утром на улице Вильский Шлях.
Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. По данному факту открыто уголовное производство. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.
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