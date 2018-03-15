В Житомире неизвестный на авто сбил девочку-подростка

Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. По данному факту открыто уголовное производство. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

В Житомире полиция расследует травмирование водителем девочки - подростка. Об этом УНИАН сообщили в патрульной полиции Житомира. "Сегодня утром в Житомире автомобиль травмировал девочку-подростка ",- сообщил по телефону корреспонденту УНИАН пресс-офицер патрульной полиции Житомира Игорь Иванюк. Авария произошла сегодня утром на улице Вильский Шлях. Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. По данному факту открыто уголовное производство. Подробности происшествия устанавливают правоохранители.

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