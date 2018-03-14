В ДТП возле Черновцов погибли 4 женщины (видео)

Двое пассажирок и водитель погибли сразу, еще одна женщина умерла в карете скорой.

Возле Черновцов произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в котором ехало пятеро работниц местного химзавода, сообщает ТСН. Водитель авто, видимо, решила обогнать фуру, но на мокрой дороге автомобиль занесло и развернуло поперек трассы. Позади двигался грузовик, который и въехал в машину. Двое пассажирок и водитель погибли сразу, еще одна женщина умерла в карете скорой.

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