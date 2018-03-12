На Житомирщине во время обысков изъято более 40 килограммов янтаря

Во время досудебного расследования установлено места скупок и незаконного хранения добытых драгоценных камней на территории Олевского района.

На Житомирщине сегодня во время обысков изъято более 40 кг янтаря. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Коростенской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Олевского района, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено места скупок и незаконного хранения добытых драгоценных камней на территории Олевского района.

В понедельник, 12 марта 2018 года, в рамках уголовного производства, Коростенской местной прокуратурой совместно с работниками Управления защиты экономики в области и следственного управления Главного управления Нацполиции в области проведено санкционированные обыски в г. Олевск.

Во время обысков правоохранителями выявлено в хозяйственных помещениях частных домов двух олевчан более 40 кг незаконно добытого янтаря.

Сейчас обнаруженные драгоценные камни изъяты, решается вопрос о подаче ходатайства в суд о наложении ареста на янтарь.

Досудебное расследование, которое проводит Овруцкое отделение полиции, продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные действия), устанавливается причастность к указанному преступлению других лиц.