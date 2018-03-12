Жестокое убийство женщины-инспектора Одесского СИЗО: убийца заявил, что его заставили совершить преступление

Обвиняемый утверждает, что убил инспектора якобы по требованию сотрудника Одесского СИЗО и одного из заключенных, чтобы сместить с должности руководство изолятора.

Обвиняемый в убийстве и расчленении женщины-инспектора Одесского следственного изолятора Алены Порошенко летом 2017 года Василий Чемериз заявляет, что его заставили совершить это преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания в Малиновском районном суде Одессы, куда был доставлен из Николаева для участия в процессе.

В частности, Чемериз утверждает, что убил инспектора якобы по требованию двоих человек, которые ему угрожали, – сотрудника Одесского СИЗО и заключенного, который уже вышел на свободу. Якобы данное преступление было «заказано», чтобы сместить с должности «начальника тюрьмы».

Как утверждает фигурант, указания он получал по телефону, в случае их невыполнения ему угрожали физической расправой.

Суд продлил Чемеризу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Следующее заседание назначено на 25 апреля.

Читайте такжеВ камере было три человека: появились подробности самоубийства сепаратистки в СИЗО Днепра

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2017 года в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Правоохранители разоблачили подозреваемого – 39-летнего арестованного, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В момент совершения убийства инспектора изолятора он был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области – по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины), пыток и пр.

19 августа Малиновский районный суд Одессы арестовал подозреваемого, которого в целях его безопасности транспортировали в Николаевский СИЗО.

Позже Одесская местная прокуратура № 2 направила в Малиновский районный суд Одессы обвинительный акт.

В 2018 году заседание неоднократно откладывалось в связи с недоставкой обвиняемого из Николаева.