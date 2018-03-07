Взрыв авто на Броварском проспекте в Киеве: гранату в СБУшника бросил экс-"беркутовец" (фото)

Сотрудники СБУ проводили операцию по задержанию действующего работника полиции, занимавшегося торговлей оружием.

Гранату в сотрудника СБУ вечером 6 марта в Киеве бросил экс- «беркутовец».

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, сотрудники Службы безопасности Украины вчера вечером проводили спецоперацию по задержанию продавца оружия, действующего работника полиции, который имел отношение к расформированному спецподразделению «Беркут». Во время задержания он бросил гранату в сотрудника спецподразделения СБУ «Альфа» и скрылся с места происшествия.

«Торговец оружием, который имеет отношение к правоохранительным органам, понял, что его задержат, и бросил гранату в наших сотрудников», - заявила она.

По словам Гитлянской, «проходили следственные действия, его пытались задержать, им оказался полицейский. Когда он понял, что сотрудники СБУ хотят его задержать, он бросил гранату и сбежал».

Читайте такжеПолицейский бросил гранату в СБУшников: СМИ узнали подробности инцидента в Киеве (фото, видео)Как подчеркнула Гитлянская, «мы его найдем. Он имел отношение к бывшему спецподразделению «Беркут».

Она сообщила, что полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ведутся неотложные следственные действия по задержанию этого человека.

«СБУ выявляет очень большое количество оружия и ведет активную работу по поиску и нейтрализации всех каналов сбыта оружия. Мы активно работаем и задерживаем очень многих торговцев, которые пытаются незаконно вывезти оружие из района АТО, мы разоблачаем также подпольные мастерские», - добавила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, 6 марта поздно вечером возле станции метро «Лесная» в Киеве злоумышленник подорвал гранатой автомобиль, осколочное ранение получил один человек.