В квартире в центре Одессы нашли обезглавленной 29-летнюю девушку

По данным полиции, голову жертвы пока не нашли.

В Одессе в ночь на 28 февраля в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, обнаружено обезглавленное тело молодой женщины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, обезглавленное тело обнаружено в квартире дома на улице Средней (Малиновский район города).

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Как уточнил УНИАН советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, молодая женщина найдена в квартире, в которой проживала, а голова жертвы пока не обнаружена.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начато расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося и пр.

По другим неподтвержденным данным, голову 29-летней жертвы якобы уже нашли на пересечении ул. Средней со 2-м Разумовским переулком.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве в квартире нашли 30-летнюю мумию женщины.